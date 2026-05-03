土に埋まって出られなくなってしまった"ベイマックス"を見て涙する少年の姿が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】よーくご覧ください。ベイマックスに見えてきます！「『出れなくなってる、、、』とベイマックスが土に埋まっていると心配して涙ぐんでいる四歳児」とその模様を紹介したのはゴンゾウR4さん（@R453374510）。ディズニー映画でおなじみのベイマックスだが、ゴンゾウR4さんの四男くんが見つめているのは、実のと