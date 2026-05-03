香港誌の亜洲週刊はこのほど、高市政権が打ち出した軍事関連政策の中で、武器輸出については「一石三鳥」を狙ったものであり、それ以外にも国家情報局の設立があると紹介する、毛峰東京支局長の署名入り記事を発表した。第1の極めて大きな変革は、情報体制の強力な集権化だ。これまで日本の情報機関は、首相官邸の内閣情報調査室を中心にしつつも、防衛省情報本部、外務省国際情報統括組織、法務省公安調査庁、警察庁公安部などが