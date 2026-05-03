俳優の長田成哉さん（おさだ・せいや、36）が5月2日までにインスタグラムを更新。結婚を発表し、祝福メッセージが寄せられています。【写真】長田成哉さんのメッセージ全文長田さんは、「ご報告です。このたび、かねてよりお付き合いさせて頂いておりましたパートナーと入籍いたしました。」と結婚を報告。「守るものが増えた今、俳優としても、人としても、より骨太に、より誠実に、作品へ向き合っていけるよう精進してまいります