ゴールデンウイーク5連休2日目の3日も、高速道路の下りでは渋滞が発生しています。3日の夕方には上りでも渋滞が予測されています。NEXCO東日本などによりますと、3日午前11時現在、相模湖インターチェンジ付近を先頭に17キロの渋滞となっています。関越自動車道でも坂戸西スマートインターチェンジ付近を先頭に23キロ、東北自動車道は久喜インターチェンジ付近を先頭に23キロ。東名高速では海老名サービスエリア付近を先頭に21キロ