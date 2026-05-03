大阪府和泉市の集合住宅で、女性と母親が殺害された事件で、逮捕された元交際相手の男は、女性との交際が事件直前に終わっていたとみられることがわかりました。逮捕された杉平輝幸容疑者は、先月8日、和泉市の集合住宅の一室で元交際相手の村上裕加さんを刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いがもたれています。杉平容疑者は調べに対し容疑を認め、同じ部屋で遺体で見つかった母親の和子さんの殺害もほのめかす供述をして