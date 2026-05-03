2月、自民党安全保障調査会の会合であいさつする小野寺五典会長＝東京・永田町の党本部与野党は3日放送のNHK番組で憲法改正を巡り議論した。自民党の小野寺五典元防衛相は「しっかり自衛隊を位置付けることが安全保障上、重要だ」と述べ、9条への自衛隊明記を主張した。中道改革連合の階猛幹事長は「（衆院）解散権の制約や、臨時国会召集の円滑化を議論すべきだ」と求めた。小野寺氏は戦力不保持を定めた9条2項に関し、防衛相