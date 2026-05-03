ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が、はじける笑顔の写真を公開した。吉田は２日、自身のインスタグラムを更新し、「野沢温泉村の時間の流れの穏やかさ、人の大らかさ、温かさ、春の味覚の力によって毎日大幅に回復中」と書き出すと、白地に花柄のふんわりしたブラウスにデニムスカートを合わせたコーデで、明るい日差しの中で自撮