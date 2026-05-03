◆米大リーグカージナルス３―２ドジャース（２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が２日（日本時間３日）、敵地・カージナルス戦で先発。メジャー移籍後最多となる１０４球を投げ、６回５安打３失点、４奪三振の粘投を見せたが、援護に恵まれず３敗目（１勝）を喫した。チームは今季ワーストの４連敗となった。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、防御率は５・