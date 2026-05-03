巨人の大勢投手（２６）が２日、ジャイアンツ球場で練習を行い、ブルペンで投球を行った。捕手を座らせてフォークを交えて１２球を投げ、「名前が１軍にありながら、そこにいないので。本当に状態とかレベルの低い話になってしまうんですけど日に日に良くなっていると思います」と振り返った。大勢は勝ち試合の８回を任されるが、コンディション不良のため４月２９、３０日の広島戦（東京ドーム）はベンチ入りこそしたものの登