ＭＬＢパドレスは２日（日本時間３日）、オーナーのサイドラー家が、実業家のＫ・ジョーンズ氏と投資家のＪ・フェリシアーノ氏が率いる投資家グループに球団を売却することで合意したと発表した。売却額などは明らかにされていないが、ＡＰ通信は史上最高額の３９億ドル（約６１２６億円）になると伝えている。６月に開催予定のオーナー会議での承認を経て、正式に売却される見通し。パ軍は２３年にピーター・サイドラーオー