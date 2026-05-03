鹿児島地方気象台はきょう3日、奄美地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。今年、全国で一番早い梅雨入りです。 現在の奄美市名瀬は、くもが多く、夜は雨が予想されています。 気象台は、きょう3日午前11時に、奄美地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より9日早く、去年より2日早い発表です。 全国で一番早い梅雨入りで、奄美地方が沖縄地方より梅雨入りの発表が早かったのは、7年ぶりです。