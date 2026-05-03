俳優・時任三郎（68）の息子で俳優の時任勇気（34）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。スーツ姿のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「イケメンすぎてキュンキュン」父・時任三郎譲りのビジュアルを披露した、息子の時任勇気時任は「『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜 Dynasty』ショートドラマアプリ『BUMP』にて配信スタートしました！」と報告し、「伊勢雅之役で出演しております！是非ご覧ください