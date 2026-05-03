2026年前期の連続テレビ小説『風、薫る』の新キャストが発表され、中村倫也、井上祐貴、甲斐翔真の出演が明らかになった。物語の重要な舞台となる新潟編からの登場に、SNSでは「豪華すぎる」「楽しみ」といった期待の声が広がっている。【写真】「新潟編」新キャストを一挙紹介！中村倫也が演じるのは、主人公・りんと直美が新潟で出会う患者・柳生藤次。つかみどころのない存在ながら、やがて2人の前に立ちはだかる“壁”とな