アジサイ気象庁は3日、鹿児島県・奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表した。気象庁によると、梅雨入りは全国で今年初めて。平年より9日早く、昨年より2日早い。奄美は3日、湿った空気や前線の影響によりおおむね曇りとなった。向こう1週間も、前線の影響により曇りや雨の日が多くなる見込みで、梅雨入りしたとみられると判断した。