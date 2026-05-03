■MLBカージナルス3ー2ドジャース（日本時間3日、ブッシュ・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのカージナルス戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数無安打2三振。3試合連続ノーヒットで今季ワーストとなる14打席でヒットなしとなった。先発の佐々木朗希（24）は6回3失点で今季初のクオリティスタート（QS：先発投手が6回以上投げ、自責点3以内に抑える）も3敗目となった。ドジャースは5回までに4つの併殺で打線が繋