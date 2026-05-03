タレントの新山千春（45）が2日、Instagramを更新。ボディーラインが際立つウェア姿での自撮りショットを披露し、反響が寄せられている。【映像】新山千春、夫婦ショットや水着姿（複数カット）2004年に元プロ野球選手の黒田哲史と結婚した新山。2006年に長女・もあ（19）が誕生したが、2014年に離婚を発表していた。2023年11月には、マッチングアプリで知り合ったという14歳年下の一般男性との再婚を報告している。2025年9