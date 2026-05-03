毎週日曜22時15分よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送中の連続ドラマ『エラー』で、志田未来と共にW主演を務める畑芽育。本作では、志田演じる大迫未央の母を死に至らしめてしまったという、重い秘密を抱える中田ユメ役に挑んでいる。これまでのポップなラブコメディとは一線を画す、繊細で複雑なヒューマンサスペンスの世界。撮影を目前に控えたタイミングで、事務所の先輩でもある志田との初共演への期待や、子役時