JR四国によりますと、あす（4日・祝）の朝から昼前にかけて、瀬戸大橋線の児島駅～宇多津駅間で強風が予想されるため、運休や遅れが発生するおそれがあるとしています。今後の気象状況によっては、あす（4日）に計画運休を行う可能性もあるため、JR四国はホームページで最新の運行状況を確認するよう呼びかけています。 【写真を見る】JR瀬戸大橋線（児島駅～宇多津駅間）強風の影響で運休や遅れの可能性