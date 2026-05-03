オキシトシンの効果とは？メディカルドック監修医がオキシトシンの男女別の効果などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「白血病の原因」はご存知ですか？白血病の種類やなりやすい人の特徴も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療