卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は2日、ITTFチームランキング上位国と開催国イングランドによるシード順位決定戦が行われ、初戦から各国が激しい戦いを繰り広げた。そうした中、男子では金メダル最有力候補の中国が敗れる波乱が起こり、WTT公式サイトも驚きをもって伝えている。 ■強豪同士の対戦続く新たな展開 2日に行われたグループステージ初戦では、