フジ・メディア・ホールディングス（ＦＭＨ）が風雲急を告げている。日経新聞は４月２３日、ＦＭＨが不動産事業へ外部資本を導入するための１次入札を５月中旬にも実施すると報じた。外部資本を受け入れることで財務に余力を持たせ、メディア・コンテンツ事業に資金を振り分ける狙いがあるという。ＦＭＨは旧村上ファンドの村上世彰氏の要求に応じたとしたが、同日にＦＭＨが発表した「一部報道について」と題した声明では「