カブスの今永昇太投手（３２）が２日（日本時間３日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦に先発し、７回を４安打無失点、５奪三振の好投で３勝目をマークした。２回にハップの８号ソロで援護をもらうと三塁を踏ませない快投でＤバックス打線を手玉に取った。８回には鈴木誠也の犠飛で追加点をもらい、８７球を投げ終えて最後はブラウンにマウンドを譲った。２―０と零封勝ちで４連勝のカブスはホーム１０連勝の快進撃。試合後の今