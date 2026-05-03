お笑い芸人の加藤浩次が２日、自身がＭＣを務める「人生最高レストラン」（ＴＢＳ系）に出演し、日本テレビアナウンサーの水卜麻美アナを絶賛した。この日のゲストは元日本テレビアナウンサーで４月にフリーに転身した岩田絵理奈アナ。加藤と岩田は情報番組「スッキリ」（日本テレビ系）で共演。当時について岩田アナは「ＶＴＲ終了２秒前に『やっぱ岩田アレやりたいわ』『やっぱやめるわ』みたいなのについて行くのが死にそう