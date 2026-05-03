フリューは、2026年4月28日、社内調査機関「ガールズ総合研究所」にて実施した「バッグへのじゃら付けに関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年3月4日〜6日の期間、16歳から25歳の女性1,031名を対象に、インターネットリサーチにて実施された。フリュー調査レポート「バッグへのじゃら付け」平均個数バッグにチャームやキーホルダーを複数付ける「じゃら付け」について、女子高校生、大学生以上、推し活層それぞれの実態や