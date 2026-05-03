【モデルプレス＝2026/05/03】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のファンミーティング『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’』の開催を記念して、東京・大阪で『SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’ POP-UP STORE』が開催される。5月3日より、東京会場がオープンする。【写真】KPOPトップアイドルのポップアップ、インパクト大のフォトゾーン◆SEVENTEEN、ファンミ開催記念ポップアップ開催『SEVEN