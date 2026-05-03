歌手の華原朋美が2日にInstagramを更新。新たなアーティスト写真を公開すると、ファンから反響が集まった。【写真】30?の原料も華原朋美、印象激変の最新ショット華原が「いつも優しく応援してくださる皆様方へ」と投稿したのは最新のアーティスト写真。リボンをあしらったブラウスに黒スーツというスタイリッシュな佇まいで優しく微笑む姿が収められている。8月からコンサートツアーもスタートさせる彼女の近影に、ファン