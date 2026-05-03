女優アンジェリーナ・ジョリーの長女ザハラ（21）が、先日行われた学生イベントのスピーチで母を「自分より他者を優先し、深い愛と理解を持つ人」と称賛した。2005年、赤ん坊の時にアンジェリーナと当時のパートナーであったブラッド・ピットに養子として迎えられたザハラが、先日ジョージア州アトランタにあるスペルマン大学で開催されたアルファ・ カッパ・アルファのイベントで母