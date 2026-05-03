ベンフィカはリーグ戦でファマリカンと引き分けたポルトガル1部ベンフィカは現地時間5月2日、ファマリカンと対戦し2-2のドローに終わった。勝ち点1にとどまった結果以上に、試合後のクラブの行動が世界中で大きな波紋を広げている。現地メディア「sic noticias」は、判定への不満を爆発させた名門が審判団に対して皮肉を込めた前代未聞の「賞」を贈った様子を詳細に報じている。試合は終始、判定を巡る騒動が相次ぐ異様な雰囲