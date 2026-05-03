韓国遠征隊が世界で初めてネパールのカンチェンジュンガ山群に位置する未踏峰サトピーク（6220メートル）の頂上に立った。大韓山岳連盟は2日、アン・チヨン隊長率いる2026ヒマラヤサトピーク遠征隊が現地時間同日午後4時15分にサトピークの頂上に立ったと明らかにした。アン隊長をはじめ、イ・サングク隊員とイ・ウィジュン隊員が頂上に立った。遠征隊はナピンダ峡谷の上部にベースキャンプを設営した後、サトピーク東壁と東南壁を