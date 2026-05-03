米国の証券市場が4月の1カ月に2020年以降で最大の月間上昇率を記録した。中東情勢不安への懸念よりも人工知能（AI）ブームへの期待がより大きく作用した結果だ。フィナンシャル・タイムズとブルームバーグなどによると、先月30日のニューヨーク証券市場でS&P500指数は1．02％上がった7209．01、ナスダック総合指数は0．89％上がった2万4892．31でそれぞれ取引を終えた。両指数とも終値基準で過去最高値だ。S&P500は4月の1