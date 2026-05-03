プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ（2日、東京ドーム）で王者・井上尚弥（33＝大橋）に0―3で判定負けした中谷潤人（28＝M.T）が一夜明けた3日、公式インスタグラムを更新。「怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」と再起を宣言した。中谷は井上尚とリング上で向かい合い、戦いに挑もうとする画像をアップ。「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！」とファンヘ感謝し、「そして井