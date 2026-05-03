小型犬の散歩量の目安 小型犬の散歩量は、一般的には1日2回、1回15～30分程度、合計30～60分ほどがひとつの目安として考えられています。距離でいえば、1回あたりおよそ1～2km前後が目安として挙げられることもありますが、これは歩く速さや休憩の取り方によってかなり変わってきます。 そのため、時間や距離をきっちり守るというより、「その子にとって無理がなく、ほどよく満足できているか」で見る