現在、日本では待望の『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4の配信が始まり、SNSを中心に大きな盛り上がりを見せている。しかし、その華やかな熱狂の裏で、本家アメリカの『バチェロレッテ』が、シリーズの歴史を揺るがす前代未聞の事態に直面しているのをご存知だろうか？ 重なるスキャンダル：『モルモン妻たちの秘密の私生活』から『バチェロレッテ』へ事態を複雑にしているのは、テイラーが抱える「私生活のトラ