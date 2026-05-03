現地５月２日に開催されたプレミアリーグ第35節で、森保ジャパンのエース三笘薫を擁する６位のブライトンは、15位のニューカッスルと敵地で対戦。公式戦５連敗中の下位相手に１−３で敗れ、手痛い６試合ぶりの黒星を喫した。三笘は定位置の左サイドハーフで先発。得点には繋がらなかったものの、開始２分で絶妙なラストパスを供給し、決定機を創出するなどしていたなか、０−２で迎えたハーフタイムに右サイドハーフのヤンクバ