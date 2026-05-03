中日の象徴ともいえる大野はこれからもチームを牽引してくれるだろう(C)産経新聞社“鬼門”で大台達成を迎えた。中日・大野雄大は5月2日の広島戦（マツダ）で先発し、通算100勝を達成。プロ野球史上143人目、中日の投手としては11人目の快挙だ。なお、マツダスタジアムでは2014年9月11日以来、自身12年ぶりの白星となっている。【動画】大野が9回1失点の力投、頼れる連敗ストッパーだ大台まであと「3」、通算97勝97敗で今季が