元プロ野球選手の中田翔さんは5月2日、自身のInstagramを更新。家族や仲間とのバーベキューの様子を披露しました。【写真】中田翔、仲間とのバーベキューショット「お子さんが羨ましい」中田さんは「また、明日から頑張ろう！！」とつづり、5枚の写真を投稿。ソフトバンクの秋広優人選手やトレーナーと自宅でバーベキューを楽しむ様子を公開し、秋広選手が中田さんの2人の息子を抱っこする姿など、賑やかで楽しそうな様子を披露し