きょう3日（日）からあす4日（月）にかけて、日本付近を低気圧や前線が通過する見込みです。そのため、西日本ではきょうを中心に、東日本ではきょう午後からあす午前中を中心に広い範囲で雨が降るでしょう。また、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となりそうです。そのため、九州や四国を中心にきょうは雷を伴った非常に激しい雨の降る所もある見込みです。土砂災害等に注意・警戒して