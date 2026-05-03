11年前の事故以来中止されていた、滋賀県東近江市の「大凧」を揚げる伝統行事が5月2日行われました。 東近江市の「大凧揚げ」は国の無形民俗文化財にも選ばれている伝統行事ですが、2015年に大凧が落下して観客1人が死亡、6人が重軽傷を負う事故があり、その後中止が続いていました。 しかし、主催団体が伝統の継承を目指して去年、大凧を新たに製作し、安全対策を見直した上で2日、11年ぶりに再開。 地元の人らが協力