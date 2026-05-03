気象庁はきょう5月3日午前11時に梅雨に関する情報を発表しました。 それによりますと、奄美地方は5月3日ごろ梅雨入りしたと見られます。 梅雨入りは平年より9日早く（5月12日ごろ）、昨年より2日早く（5月5日ごろ）なりました。