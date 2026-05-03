動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（4月20日〜4月26日）を発表。映画以外の番組部門では、4月2日より配信がスタートしたNetflixシリーズ『九条の大罪』が4週連続1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル今週は7位に、4月22日から独占配信された韓国ドラマ『本日も完売しました』（毎週2話ずつ配信）が初登場。グローバルの非英語番組ランキングでは1位を獲得