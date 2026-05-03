■MLBカージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日、ブッシュ・スタジアム）ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのカージナルス戦に今季6度目の先発登板をし、3敗目を喫した。今季最長6回、メジャー自己最多の104球を投げ、被安打5、奪三振4、四死球3、失点3（自責点3）。4回、J.ウォーカーに2ランを被弾するなど4本の長打を浴び3失点も、4回以降は立て直し、今季最長6回を投げ切って今季初のクオリティスタート（QS）を達成。