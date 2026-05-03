虫垂炎による手術と入院を公表していた元フジテレビアナウンサーの菊間千乃弁護士（54）が2日、約2週間ぶりにメディアの仕事に復帰した。同日放送のTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。総合司会のTBS安住紳一郎アナウンサー（52）から冒頭、「コメンテーターの菊間さんですが、2週間ほどお仕事をお休みしていたんですけれども、今日からメディアの仕事も元に戻るということで、虫垂炎だったって聞いた