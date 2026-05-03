“戦っていた朝”を共に過ごした加藤浩次との再会で、歩んできた道のりが次々と明かされた。中学時代の芸能活動、外資系金融志望からのアナウンサー転身、そして今春決断したフリー転身――。笑いあり涙ありの30分となった。2日放送のTBS系バラエティ番組『人生最高レストラン』(毎週土曜23:30〜)に今春、日本テレビを退社しフリーに転身した岩田絵里奈がゲスト出演。朝の情報番組『スッキリ』で2年間共演した加藤と再会を果たし、