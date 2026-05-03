【モデルプレス＝2026/05/03】5月2日から5日にかけて千葉・千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている「JAPAN JAM 2026」が公式サイトを通じて、強風対策を発表。強風予報を受け、各地での音楽イベントやフェスに影響が出ている。【写真】M!LK佐野「規格外」と話題の自宅の豪華設備◆「JAPAN JAM 2026」強風対策を発表公式サイトでは「5月3日（日・祝）・4日（月・祝）の強風対策について」と題し、お知らせを公開。「5月3日（日・