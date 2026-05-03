歌手ユ・スンジュンが、自身を巡るさまざまな噂について、立場を明かす。去る5月2日、YouTubeチャンネル「ユ・スンジュン」には、「あのとき、本当に心が折れました。今すべて話します。ユ・スンジュンのQ＆A始めます」というタイトルの動画が公開された。【関連】ユ・スンジュン、20年経っても入国できない理由動画のなかで、ユ・スンジュンは「皆さんのおかげで元気に過ごしている。こうして皆さんと交流できる空間があって、本