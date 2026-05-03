◆チャーチルダウンズＳ・Ｇ１（日本時間５月３日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート１４００メートル）「世界のＹＡＨＡＧＩ」こと矢作芳人調教師＝栗東＝が、テーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）の米Ｇ１のチャーチルダウンズＳ制覇を祝福した。鞍上には厩舎所属の坂井瑠星騎手。「チャンスだとは思ったけど、完璧にうまく乗ったと思う」。そう騎乗をたたえた「弟子」にはＢＣクラシック、