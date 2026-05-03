今日3日、鹿児島地方気象台は奄美地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。奄美地方平年より9日早い梅雨入り気象庁は、今日3日、奄美地方が「梅雨入りしたとみられる」と発表しました。平年より9日早い梅雨入りです。今年も長雨の季節が始まりました。※梅雨は季節現象であり、梅雨の入り明けには、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。なお、この梅雨入りの発表は速報値です。秋に再検討され、見直さ