米紙「ニューヨーク・ポスト」が4月19日（現地時間）、小室眞子さん（34）と夫・圭さん（34）、そして2人の間に昨年誕生した第一子の近影をスクープ。今年1歳のその子は、圭さんの抱っこで「幸せそう」にしていたと報じられている。《写真を見る》幸せそうな赤ちゃんを小室圭さんが抱っこして歩く。眞子さんは“ゆったり服”で地元住民のような姿に2021年10月に結婚し、翌月には渡米した小室夫妻。宮内庁から眞子さんの第一子