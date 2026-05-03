今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが２日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。ＴＢＳの入社年次同期アナウンサーに強烈なひとことを浴びた。番組ＭＣの加藤浩次とは日テレ系情報番組「スッキリ」（２００６〜２３年）で約２年間共演。岩田アナはそれ以前にビートたけし、所ジョージといった大御所と日テレ系バラエティー番組「世界まる見