『初耳怪談 EXPO2025』で誕生した「おばけミャクミャク」の第3弾グッズが特設サイトにて販売開始された。『初耳怪談』は、視聴者から募集した、まだ誰も聞いたことのない "初耳怪談" を、島田秀平をはじめとする人気怪談師たちが一発撮りで披露する番組。「失敗できない」緊張感と「初めて耳にする」新鮮さを持ち合わせた全く新しいコンセプトの地上波唯一のレギュラー怪談番組だ。大阪・関西万博で開催した『初耳怪談 EXPO2025』